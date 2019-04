La artivista Lala Pasquinelli, que encabeza el proyecto "Mujeres que no fueron tapa", también habla del impacto de lo audiovisual: "Nosotras usamos entre otros recursos el de la acumulación. Mostramos varias tapas de revistas juntas y ves que la mujer aparece con gestualidad sexualizada, semidesnuda, muchas veces refiere al amor romántico, al ideal de maternidad. Todo eso reproduce estereotipos de género, y a la vez invisibiliza a otras identidades, despotencia, genera vulnerabilidad en quienes no se identifican", describe. Uno de los proyectos que encabeza lleva algunos de esos collages de tapas a escuelas -el año pasado recorrieron unas 500-: "Alivio. Las chicas y los chicos sienten alivio cuando se dan cuenta de que no es que ellos no encajan, sino que lo que no encaja es el molde. Que el molde es demasiado acotado".