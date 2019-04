"Cuando los géneros no nacen en nuestro país —continúa la cantante de 25 años—, la primera apreciación es rara, tal vez violento para otras generaciones. Entonces se conviertan en un underground obligado, porque nadie quiere apoyarlo. Sobre todo en Argentina, que es un país escuchado. A nosotros nos toca mucho escuchar gente que nos dice: 'Del último país que me hubiese imaginado que saliera un artista urbano es Argentina'. Eso me enorgullece. Pienso que cuando no tenemos espacios, siento que aún vivo en carne propia de una independencia, que forma parte de un prejuicio. Recién me preguntaba Juan José por qué no estamos en la tele y en los medios masivos, por ejemplo".