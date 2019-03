"John llamó a la puerta y esperó. Después de unos segundos le pareció oír un rumor de pasos en algún lugar, pero no era nada. Insistió, y mientras golpeaba se escuchó la voz, desde adentro:

-¿Quién es?

Percibió el dejo de alarma en la pregunta, y trató de sonar cordial:

-Soy John Bland, señora. Su nuevo vecino.

No hubo respuesta.-Perdone, no quisiera importunarla, sólo que hoy terminamos de mudarnos y se me ocurrió venir a presentarme. Si usted está ocupada puedo…

El ruido de la cerradura no lo dejó terminar. Después de algún forcejeo con la pesada puerta de roble apareció el rostro de una anciana:

-¿Vecino? No sabía nada de eso."