“El sombrero es el pasaporte”: reviven dichos de César Gastélum cuatro años antes de su asesinato en Culiacán

Reviven dichos de César Gastélum de 4 años antes de su asesinato, donde hablaba del significado del sombrero, la violencia en Culiacán y más. (YouTube: Los Mafia)

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En septiembre de 2022, el influencer César Gastélum participó en el podcast Los Mafia, conducido por Carlos Lizárraga, “El Horny”, en donde habló a detalle de su vida en Sinaloa, lo que significa ser un “alucín”, y el símbolo del sombrero en dicha entidad.

Cuatro años después, esas palabras circulan de nuevo en redes sociales tras su asesinato a balazos la noche del martes 4 de agosto en Culiacán, mientras transmitía contenido en vivo para sus plataformas digitales.

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El creador de contenido, conocido como “Cesarín”, acumulaba 577 mil seguidores en TikTok y 116 mil en Instagram al momento de su muerte. Su último video, publicado tres días antes del crimen, lo mostraba bailando con un sombrero puesto junto a la influencer “La Beba”, con la canción “La Cita Fresita 2.0” de Grupo Aztteca, cuya letra dice: “Ya tengo rato portando el sombrero, sí soy malandro”.

(redes sociales)

El Gabinete de Seguridad confirmó al día siguiente que dentro de las líneas de investigación del homicidio se encontraban publicaciones que hacían alusión a una facción de un grupo criminal, aparentemente habría mostrado afinidades con La Mayiza, grupo que libra una disputa con Los Chapitos tras la caída de Ismael “El Mayo” Zambada, también conocido como “El Señor del Sombrero”.

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Lo que Gastélum dijo sobre el sombrero en 2022

En la conversación con “El Horny” en Los Mafia Podcast, Gastélum fue cuestionado sobre el estigma que se tiene de Culiacán y su relación con el narco: “Mucha gente de otras ciudades dice: ‘No, que no vayas pa’ Culiacán, que porque allá te van a matar en cuanto pases y que la verg*, no sé qué’, y la neta, realmente no es así”, le comentaba el podcaster.

Ante dicha situación, César Gastélum respondió: “No pues nomás hay sombrero ahí... Es que esa madre es el pasaporte para entrar sin el otro”, comentó.

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Al hablar sobre el simbolismo del sombrero, cuando el conductor preguntó si el sombrero significaba algo, respondió: “Los de aquí sabemos, pues”... y añadió que el sombrero que traía en uno de sus vehículos era “un simple llaverito”.

César Gastélum y El Horny. (YouTube: Los Mafia/Captura de pantalla)

En ese mismo episodio, grabado cuando Gastélum tenía apenas seis o siete meses haciendo contenido y unos 30 mil seguidores en Instagram, describió el sombrero como un código de identificación entre la gente de Culiacán: algo que la gente de fuera no entiende, pero que los locales leen de inmediato. “La gente de fuera ve: ¿Por qué traen un sombrero ahí colgando? Pero pues es cotorreo entre la gente aquí en Sinaloa. Los de aquí sabemos”, dijo.

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También habló de cómo la gorra y el sombrero formaban parte de la imagen que construía para su contenido, vinculada a los “punteros” de Culiacán: jóvenes en moto, con gorra puesta a cierto ángulo, que él retrataba con humor en sus videos de TikTok. “Para mí un puntero es un vato que anda en una moto con la gorrita y todo cenizo”, dijo en ese episodio.

En ese mismo podcast, Gastélum dejó otra frase que hoy cobra un peso distinto. Al hablar de quiénes eran los “verdaderos” en Culiacán, a diferencia de los “alucines”, dijo: “Un alucín no es alguien que ande manejando troconas y con escoltas y todo. Esos no son alucines, pues son verdaderos. Esos son los que me tienen que dar chamba a mí.”

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“Si no andas haciendo maldad, no te hacen nada”

(YouTube: Los Mafia/Captura de pantalla)

En ese mismo episodio de 2022, “El Horny” y Gastélum abordaron la percepción que existe sobre la violencia en Culiacán. Gastélum dijo que nunca le había tocado que alguien lo tratara mal o quisiera hacerle daño: “Al contrario, son bien alivianados. Todo tipo de gentes.”

“El Horny” añadió: “Aquí en Culiacán, la neta, si no andas haciendo maldad, no, no te hacen nada.” Y Gastélum respondió: “No, pues no.”

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Cuatro años después de esa conversación, Gastélum fue ejecutado a balazos en uno de los sectores más concurridos de Culiacán, a 500 metros del edificio de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, mientras grababa contenido para sus redes sociales y usaba un sombrero.

El sombrero como símbolo de La Mayiza

(YouTube: Los Mafia/Captura de pantalla)

Desde que estalló la guerra entre facciones del Cártel de Sinaloa en septiembre de 2024, el sombrero adquirió una carga adicional en el imaginario sinaloense. El accesorio es el símbolo más asociado a Ismael “El Mayo” Zambada, cuyo apodo entre sus cercanos era “El Señor del Sombrero”.

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Por extensión, usuarios en redes sociales y medios locales lo han interpretado como una señal de afinidad con La Mayiza, la facción que encabeza Ismael Zambada Sicairos “Mayito Flaco”, hijo de El Mayo.

El conflicto se detonó en julio de 2024 con el secuestro y entrega a Estados Unidos de Ismael “El Mayo” Zambada. Desde entonces, la disputa entre La Mayiza y Los Chapitos —facción comandada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán— ha dejado cerca de 3 mil homicidios en Sinaloa en más de un año y medio.

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Versiones que circularon en redes sociales tras el crimen, sin confirmación oficial, señalaban que Gastélum habría estado asociado con Los Chapitos y que en las últimas semanas habría cambiado su apoyo hacia La Mayiza. El Gabinete de Seguridad confirmó que las publicaciones del influencer, en algunas de las cuales hacía alusión a una facción del crimen organizado, son una de las líneas de investigación abiertas. La presidenta Claudia Sheinbaum pidió que se investigue el caso.

El Horny, uno de los señalados en los narco volantes

El Horny uno de los señalados en narco volantes. (Captura de pantalla)

La entrevista cobra otra dimensión cuando se considera que Carlos Lizárraga “El Horny”, conductor del podcast donde Gastélum habló del sombrero, figura entre los 25 artistas e influencers señalados en los narco volantes que avionetas lanzaron sobre Culiacán el 9 de enero de 2025, en los que se acusaba a esas figuras de tener vínculos con Los Chapitos.

El nombre de Gastélum no aparecía en esos volantes. Lo que sí está documentado es su amistad con Leovardo Aispuro “El Gordo Peruci”, influencer asesinado el 9 de diciembre de 2024 y que sí figuraba en los panfletos. En diciembre de 2024, Gastélum publicó una fotografía en la tumba de Aispuro con el mensaje: “Jamás olvidaré todos los consejos que me diste, te voy a extrañar mucho amigo mío”.