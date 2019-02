No hay clímax, no hay suspenso, no hay final feliz, pero tampoco necesita tenerlos y eso hace que sea especial. La originalidad de la propuesta, a la que se suman los diálogos sin guiones que cambian la dinámica en el tono narrativo, sería perfecta si la historia no cayera en lugares comunes y estereotipados, como la fragilidad de la mujer (Marianne) y el carácter sobreprotector del hombre (Connell).