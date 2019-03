Lombardero, quien además de ser uno de los más destacados barítonos de su generación dirigió el Teatro Colón y el Teatro Argentino de La Plata, ha dirigido escénicamente versiones de referencia de Carmen de Bizet, Don Giovanni de Mozart, y Parsifal y El oro del Rhin de Wagner. En todas ellas aparece una fuerte preocupación por el realismo y, mucho antes de que fuera una tendencia, por las problemáticas de género. "Un director de escena resuelve problemas", afirma. "No hablo de problemas en el sentido de errores sino de desafíos. La manera en que Zerlina es 'cedida' casi de buen grado en el Don Giovanni no se entiende sin el derecho de pernada. Pero hoy eso no está vigente entonces, ¿cómo se dota de sentido esa escena para el público actual? A eso me refiero con desafíos. Y tengo, desde ya, obsesiones. Para mí la ópera es un hecho político. Y muestra políticas, estéticas, de género, sociales. Las relaciones entre los personajes son muchas veces políticas. A mí me importa que un drama no pierda vigencia; hacerlo vivir."