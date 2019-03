"Mi vida es una novela que me interesa sobremanera", escribió en sus Memorias. Ese compendio de anotaciones en las que intercala cartas y observaciones y donde confiesa su sueño de "ver incendiarse un teatro rossiniano, con todos los rossinianos y Rossini dentro" no es lo único que escribió Berlioz. Está, por supuesto, su visionario Gran tratado de instrumentación y orquestación modernas, publicado en 1834. Y esa novela que tanto le interesaba, su vida, que escribió como si lo fuera: el opio, su persecución a Harriet Smithson, con quien finalmente se casó –fue su segunda mujer– y, decepcionado, se divorció al poco tiempo, la teatralidad de su música y, lejos del último lugar, de sus enfrentamientos con público y colegas. Pero tal vez el texto que más llama la atención es una suerte de novela satírica que incluye, a su vez, cuentos y anécdotas en su interior. Su título es Las veladas de la orquesta y la particularidad es que los relatos que la conforman son contados por músicos. Nada de particular salvo por un pequeño detalle. Esos son los relatos con los que, sin que la música ni el desarrollo de los espectáculos les importen un comino, se entretienen los instrumentistas durante las funciones de ópera de "un teatro lírico en el norte de Europa". Allí, según Berlioz, "es costumbre que los músicos, muchos de ellos gente cultivada, se dediquen a la lectura e incluso a charlas más o menos literarias o musicales durante la ejecución de las óperas mediocres".