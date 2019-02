–Tocar con Adrián es siempre un desafío. Él me pone en lugares a los que yo solo no iría nunca, y eso es para mí es muy enriquecedor y un compromiso. Me refiero a tocar un tango o un tema de folklore. Eso es una experiencia que a mí me ha enseñado mucho y debo reconocer que a veces no ha sido fácil y que he tenido que enfocarme y escucharme para encontrar qué decir y cómo. Intuir lo que yo puedo darle a su música es una virtud de Adrián. Hoy, después de varios años de tocar juntos, la música fluye casi sin pre-conceptos.