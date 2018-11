–Siempre me inspira la música. Cuando oigo una composición que de alguna manera me conmueve y pienso que con ella puedo escribir una canción, escucho la pieza una y otra vez durante mucho tiempo y, finalmente, se me aparece un grupo de palabras, una frase que encaja en la frase musical. No importa que sea el principio o el medio del tema. Si la composición tiene título, eso a menudo me ayuda. Por ejemplo, cuando escribí la letra de la pieza instrumental del pianista Jimmy Rowles que se llama The Peacocks (Los pavorreales), tenía en mente la imagen de una mansión inglesa –como ésas que hay en el campo de mi país–, donde una vez me tocó cantar: el tipo de lugar donde una podría imaginarse que hay pavorreales caminando por los jardines. A partir de esa imagen, me construí una historia. Pero siempre pienso que tengo que encontrar las palabras en alguna parte de la música.