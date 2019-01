–Silvia Morizono: Sí, era de Nagasaki y llegó a Buenos Aires en 1925 y pusieron un hotel. A la esposa de mi padre no le gustaba para nada la Argentina, nada. Luego, murió trágicamente. No me preguntes cómo llegaron a Santa Fe, donde pusieron hoteles y varios restaurantes japoneses. Ahí un amigo le presentó a mamá y entonces hubo lío: ¿cómo mi papá se iba a casar con una no japonesa? Y del otro lado lo mismo. Así que al pobre de mi papá hasta lo bautizaron para que se pudiera casar con mi vieja.