En algún momento el partido habrá empezado, pero yo no recuerdo nada. Es extraño y me molesta porque yo soy de recordar, pero esta vez no, hago un esfuerzo y no hay caso, hay un negro total que sólo se despeja muchos minutos después, cuando veo un tumulto, una discusión, un revoleo de tarjetas que, por lo oscuras, intuyo que son rojas. Ahí si empieza a correrse el black out. Ahora si lo veo al Pato Pastoriza. Gesticula, habla con Bertoni, con el Bocha, hace gestos, frena jugadores que encaran para el vestuario. Los manda a jugar el Pato, con cara de ni se les ocurra.