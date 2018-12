Vecinos famosos y otras historias desopilantes de edificios tiene un antecedente: Anécdotas de un administrador de consorcios. Un día a mi hijo mayor se le ocurrió que sería una buena idea incorporar anécdotas de famosos en su convivencia en edificios. A mí me encantó la idea y allí comenzó un largo proceso, en el que hice el trabajo casi de un productor. Traté de contactar los famosos. Ellos se entusiasmaron con la consigna y me compartieron sus experiencias. También conté con la ayuda de una productora que me dio una gran mano para conseguir las anécdotas de los famosos, y de gente que conocí en el camino y al ver mi entusiasmo y energía en este proyecto me ayudaron casi sin conocerme.