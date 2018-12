El juicio disparó una serie de discusiones cruzadas que incluían el derecho de la víctima de no revelar su nombre, el rol de los espectadores de una violación, la idea de que la víctima propiciara esos ataques y hasta protestas de la comunidad portuguesa por discriminación (los acusados eran de ese origen). Como si fuera victimaria y no víctima, Cheryl Araujo finalmente tuvo que mudarse de New Bedford a Miami ya que en su ciudad original se encontraba aislada socialmente. Tres años después, a los 25 años de edad, murió en un accidente de autos, manejando con un nivel de alcohol en sangre muy superior al permitido.