En ese tira y afloje que tiene el director con los carapintadas envejecidos se cifran los principales problemas de toda investigación histórica -no sólo del documental. Él sabe qué necesita su película, cuál es la escena que busca pero no puede recurrir a métodos espurios, al engaño a los entrevistados (aunque algunos de estos no cuenten con la nobleza como principal rasgo). Wolf lucha contra la pulsión por filmarlo todo, por pasar los límites. La ética se impone. Dice el autor: "Si el cineasta tiene algún deber es el de hacer la mejor película que pueda, entendiendo la palabra 'mejor' en sus distintos sentidos y no sólo el estético, sino también, y casi equivalente, en el sentido ético".