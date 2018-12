Algún día, tal vez no este, Débora Mundani decidió, al fin, definirse como novelista. No fue fácil. "Me gustan los cuentos también, su ingeniería, incluso como lectora me cuesta disfrutarlos sólo por el placer de la lectura. Siempre los leo pensando en la estructura. Hay una inteligencia muy fuerte al servicio del cuento. A la hora de escribir cuentos me pasa que pienso mucho, me cuesta mucho encontrarle una forma especial, una lógica propia. Eso me lleva tiempo. pero la verdad es que yo soy larguera, por eso escribo novelas", concluye. Escribió varios cuentos que circulan en distintas antologías. Pero su primera novela, Batán, era originalmente un cuento. Lo escribió en el taller de Guillermo Saccomanno y terminó en el concurso de la Fundación Avón. "De ahí salieron muchas grandes escritoras. Ahora hay muchísimos concursos, pero hace diez años atrás no estaba esta dinámica", explica.