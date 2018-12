Respecto de estas aves, al menos dos libros destacan con toda nitidez por la calidad de su escritura sobre el resto: el ya clásico Ravens in Winter, del biólogo alemán Bernd Heinrich (también autor de, entre otros, Bumblebee Economics, One Man's Owl, Why We Run, Summer World, etc.), y Crow Country, de Mark Cocker (quien también ha publicado Loneliness and Time: British Travel Writing in the Twentieth Century, Birders: Tales of a Tribe, Birds & Peopley Our Place. Can We Save Britain's Wildlife Before It Is Too Late?). Si bien no son los únicos libros sobre el tema (por ejemplo, Crow, del estadounidense Borgia Sax, y Ravenmaster: My Life with the Ravens at the Tower of London, flamantes memorias del muy inglés Christopher Skaife, encargado del cuidado de los cuervos en ese monumento), los Heinrich y Cocker son investigaciones serias que abarcan todos los aspectos posibles sobre la vida de los córvidos (cuervos, cornejas, grajos, urracas, etc.), pero, insisto, también están espléndidamente escritos. De hecho, forman parte de una tradición universal muy antigua que Gran Bretaña convirtió en género literario en todo el mundo angloparlante.