Desde hace cinco años, el talentoso Fraga lleva adelante el proyecto Woody and Jazz, un viaje que parte de la música que el director de 'Manhattan', 'Annie Hall' y 'Hanna y sus hermanas' eligió para sus películas y pasa por gigantes del género como George Gershwin ('I've Got a Crush on You'), Glenn Miller ('In the mood'), Billie Holyday ('Blue Moon'), Fats Waller ('Honeysuckle Rose') o Nat King Cole ('How High the Moon'). Muy bien acompañado por Bocco y Bayón, Fraga aprovechó el anfiteatro repleto en el Parque Centenario (unas 1.600 personas), y entre tema y tema sacó a relucir su costado de humorista, ese que hace unos años casi le sirve para ganarse un lugar en Les Luthiers.