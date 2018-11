En relación con el tono justificatorio del que hablé al comienzo, Hernández privilegia los usos no cultos de la lengua que emplea, no solo para imitar el habla gaucha, sino además por objetivos más "civilizadores". Ya sabemos que la asociación entre una lengua culta y una literatura prestigiosa es un tópico recurrente en la historia de los panteones literarios nacionales. Lo que conviene recordar, no obstante, es que alguna crítica, como instancia que legitima o desplaza lo que se publica (no solo hablando de "publicar libros", sino de todo aquello que toma estado "público"), aún sigue ejerciendo sus designios de juicio tomando a la lengua como artefacto de valor. El caso más emblemático (felizmente superado) ha sido el de Roberto Arlt (porque escribía con faltas de ortografía, como si eso le quitara algún mérito a la calidad de su escritura).