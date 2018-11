—No. Bueno, un poco sí, pero tampoco es que soy un provocador. Cuando pienso un documental, no pienso en cuánto puedo provocar o hacer reír. Termina sucediendo por cómo me relaciono yo con el mundo, pero no es algo a lo que me siento obligado. A mí me interesa algo que me deja pensando, que me genera dudas, algo de lo que no estoy seguro, algún tema o persona de la cual se desprenden temas más generales. Eso es lo que yo evalúo cuando me decido a elegir un tema. Me pasa mucho que me dicen: "Tal personaje es para que vos hagas un documental". Y no. No porque sea re loco o re bizarro, como se dice por ahí, me agarra. No pasa por ahí. Me pasa por otros lados y la comedia es como un canal para meterme ahí. Me gusta el humor, me gusta que las películas provoquen, que alguno se enoje. No me voy a hacer el inocente: sé que hay algo de provocación y de jugar al límite con ciertas cosas. Pero también sé que estoy trabajando con material de la vida real y que en el documental hay un componente ético muy fuerte, soy muy consciente de eso.