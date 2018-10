En Rojo, en cambio, la "gente común" secuestra, desaparece, mata, deja morir, oculta cadáveres. Desde ya que la lectura que se haga de la película no tiene que ser literal pero definitivamente lo que Rojo está diciendo es que la violencia de la Dictadura tenía sus raíces no en el "dejar hacer" esperanzado de las clases medias sino en su propia violencia. No hay un salto cualitativo en la irrupción de los militares. Lo que vendrá, ya estaba.