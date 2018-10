"Yo quisiera llegar a un punto en que no importe si somos mujeres o varones los que estamos vendiendo. Pero como las mujeres estuvimos mucho tiempo invisibilizadas, esto es importante. Es una lucha que todavía está siendo dada, la de la representación. Por ejemplo, que en una mesa donde se debate sobre el aborto no haya mujeres. Esa es una lucha que llevará su tiempo. Pero sinceramente espero que un día no hablemos más de esto, de quién escribió el libro, si es hombre o mujer, sino qué tan buena o tan mala es la novela que está en el ranking", comenta la autora de Quién no.