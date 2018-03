Iconoclasta, punk, ácida, sutil, siempre fiel e infiel al espíritu de su época, María Moreno es una de las grandes ensayistas de la Argentina actual. En sus crónicas se puede conocer la Buenos Aires de los márgenes desde su voz particular, que ni denuncia ni se conmisera ni se escandaliza. Su último libro, Black Out, la llevó al éxito masivo con una investigación autobiográfica sobre el alcohol, el barrio de Once, la construcción de una escritora mujer en un grupo de varones, la persistencia el cuerpo, la pérdida y otros motivos.