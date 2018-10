-Lo del taxista me pasó a mí. Yo venía, me acuerdo, de la casa de mi mamá, que siempre me llenaba de cosas de comida, entonces cargaba varias cosas. Tomé un taxi y el taxista me empezó a decir: "¿no te gusta bailar?" "¡qué linda noche para bailar!". Y seguía y yo muda. Al final me dijo: "¿No te gusta bailar?". Y yo le dije: "¡No me gustan los pelotudos!" (risas). Y claro, el viaje seguía y yo digo "este tipo se da vuelta y me mata". El aire se podía tocar en ese taxi. Recién cuando yo me bajé con todas las cargas, ahí me insultó de la manera en que lo cuento en la novela. Pero eso pasa. Y yo me sentía en ese momento muy sola con esa problemática.