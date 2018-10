"Me encontré con todo tipo de declaraciones: algunas elaboradísimas, otras políticamente correctas, pero también esas que de tan sencillas te emocionan", y recuerda, ahora, una en particular. Hace una pausa y recita de memoria: "Cuando estoy vendándome, cuando empiezo a concentrarme y me cambia totalmente la cara, es ahí donde sé que tengo que salir y no hay vuelta atrás, hay que subir o subir al ring". Y agrega: "A mí esa me conmovió realmente. Entrevisté a Érica Farías, boxeadora. Te la digo y se me pone la piel de gallina".