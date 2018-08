No, no estamos hablando del "descubrimiento", esa palabra que se usa para definir la llegada de los europeos a una isla del Caribe en 1492 y su consiguiente colonización. Acá, de lo que hablamos es del proceso de dispersión de la especie humana en el continente americano. Mucho, muchísimo tiempo antes de que las sociedades se organizacen en torno a feudos. Porque los estudios científicos afirman que no hay humanos originarios de América. Entonces, si es así, ¿de dónde llegaron?