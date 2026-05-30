Sheinbaum busca impulsar tortilla hecha a mano a través del programa Comaleras Bienestar

Plan Nacional de Maíz Nativo: El Maíz es la Raíz. (Foto: Presidencia)

La presidenta Claudia Sheinbaum entregó este viernes 100 equipamientos del programa Comaleras Bienestar en Jocotitlán, Estado de México, como parte del Plan Nacional de Maíz Nativo: El Maíz es la Raíz.

La iniciativa busca que mujeres rurales produzcan y vendan tortillas hechas a mano para generar valor agregado al grano que cosechan, en un esquema que ya suma cerca de 200 mil productores y apunta a llegar al millón en 2028.

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Comaleras Bienestar reconoce el papel de las mujeres en la cadena del maíz

La directora general de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores González, explicó que Comaleras Bienestar fortalece el papel histórico de las mujeres rurales en la transformación del maíz. El programa les entrega equipamientos completos para que puedan producir tortillas a mano y comercializarlas.

María Luisa Albores González, directora general de Alimentación para el Bienestar, presentó el Plan Nacional de Maíz Nativo “El Maíz es la Raíz”, como reconocimiento a los campesinos que han fungido como guardianes de la biodiversidad de las distintas razas de maíz que existen en el país. Crédito: Presidencia

Cada paquete productivo incluye:

Molino para nixtamal y olla nixtamalizadora

Comal redondo con base y quemador

Mesa de trabajo, prensa de tortilla y pala de madera

Tanque de gas, báscula y llave para gas

Extintor, delantal blanco, cofia y toldo

Lona de identificación, botiquín y costales de maíz azul de 250 kg

Como acciones complementarias, Albores González detalló que se instalarán 100 tortillerías Bienestar en coordinación con el INAES y, próximamente, una fábrica de tostadas y totopos de maíz nativo nixtamalizado.

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Sheinbaum: el valor agregado es la clave para recuperar el maíz nativo

Sheinbaum subrayó que el objetivo del programa va más allá de la venta del grano. “En vez de que solo se venda el grano, vamos a garantizar que esas comunidades organizadas, y principalmente con las mujeres, puedan tener valor agregado de su producto”, señaló.

La presidenta enumeró los esquemas contemplados: tortilla hecha a mano en comal, tortillería mecanizada, tostadas y otros productos derivados del maíz. “Se garantiza el autoconsumo, la mejora de la milpa, la producción adicional”, agregó.

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Plan Nacional de Maíz Nativo: El Maíz es la Raíz. (Foto: Presidencia)

Sheinbaum también destacó que los productores del país generarán este año cerca de 25 millones de toneladas de maíz, tres millones más que el año anterior.

El plan opera hoy en el sureste y llegará a todo el país en 2028

El coordinador nacional del plan, Flavio Aragón Cuevas, informó que en 2026 el programa opera en el sur-sureste del país y en Atenco, Estado de México. Para 2027 se incorporarán los estados del centro y todos los municipios del Estado de México, y en 2028 la cobertura será nacional.

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Al mes de mayo se han realizado más de 10 mil reuniones de trabajo en 4 mil 566 localidades. El plan contempla constituir 3 mil 998 Comunidades Milperas en 550 municipios de ocho entidades, instalar 574 módulos de aprendizaje e innovación, y ya suma 695 cursos y 20 encuentros bioculturales.