"Es como si pudieras recortar el diccionario enciclopédico y hacer dialogar a las distintas partes en base a dibujos nostálgicos, de un niño que se queda mirando una sombra (la de los animales). Yo crecí en el zoológico y gracias a él soy biólogo. Y me da pena que no vuelvan a estar pero también me da pena que estén en una jaula. Es importante repensar que el animal no puede estar exhibido como un pedazo de máquina", reconoce el artista y propone así una reivindicación en el lugar menos pensado, o tal vez, por el contrario, en el más idóneo. El proceso de transformación del zoológico en ecoparque, no está por estos días exento de polémicas.