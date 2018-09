Libre de retóricas facilistas uno se pregunta si el terrorismo es siempre de Estado considerando que el terror comienza impartiéndose desde la verticalidad: "Un concepto que está instalado en el sentido común y hay muchas dificultades para cuestionar desde el sentido común. De ahí el error cuando referimos al terrorismo de Estado y encarar con errores es entrar desarmados al debate. Existen tres problemas: entender al terrorismo como se lo entiende teóricamente, una forma de violencia indiscriminada, esa es la distinción del terrorismo entendido como táctica. Si no es un insulto para definir todo lo que no te gusta, significa una táctica de violencia indiscriminada como por ejemplo una bomba en un aeropuerto. Si eso es terrorismo está mal aplicado porque el Estado no hizo eso, no era indiscriminado: tenía claro cuál era su objetivo. Ya entrás a una discusión planteando dos demonios: si eso es terrorismo, ¿con el otro terrorismo qué se hace? Se entró mal al debate, hay dos demonios o un terrorismo no existe. ¿Por qué no existe? Porque las acciones de la insurgencia tampoco eran discriminadas. Ahí se plantea el primer problema. Y qué difunde el terror como para llamarlo terrorismo".