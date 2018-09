JMO: "Esta independencia generó que los artistas ya no participaran de las actividades del Estado. ¿Por qué voy a ir a una marcha si yo a ti ya no te debo nada? Nos dio tiempo para crear, para pensar, para abrirnos y salir de nuestra realidad. Hoy, subimos un video y a lo pocos minutos tiene muchísimas visualizaciones, es inmediato, o podemos a través de las redes sociales mostrar nuestra obra, ya no necesitamos al Estado para hacerlo".