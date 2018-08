La ensayista que fue best seller con sus Escenas de la vida posmoderna, que describían en 1990 cambios culturales que aún subsisten, se preocupó por qué modificaciones culturales implicaría en el modo de leer el pasaje del papel a la web. "¿Qué nos propone la pantalla como nuevo modo de leer? -se preguntó-. Los verbos iniciales de la web fueron 'surf', uno surfea la ola, cayendo con la ola, volviéndose a levantar, con un desplazamiento muy rápido. Que no es lo mismo que nadar. El segundo es 'to skim': se separa la nata de la leche. Son los primeros verbos que Internet inventó para designar sus destrezas de lectura, que tuvieron un cambio". Sarlo se refería a la selección de noticias producida por los algoritmos de las redes sociales. Contó una anécdota: "El otro día en el subte un hombre se me acercó y dijo: 'Yo siempre la leo'. Yo le pregunté dónde me leía. Y el señor me mostró su celular. No se refería a ningún medio en particular. Yo comprendí el uso del algoritmo cuando, mientras investigaba los discursos del peronismo, en mi rol de voyeur de las redes me aparecían noticias sólo de peronismo. Entonces me explicaron que el algoritmo entendía que se trataba de un interés primordial y me ofrecía lo que entendía que era mi preferencia".