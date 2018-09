A Groening, sin embargo, se le criticó que su nueva obra no tuviera la necesaria dosis de magia. También se le achacó no haber entronizado a una heroína lo suficientemente feminista… ¿Será justo? (Des)encanto es una historia a la medida de su ironía y de su humor algo cándido. No faltan, tampoco, quienes denuncian repeticiones y similitudes, que acaso responden a una razón más profunda. Desde luego hay un aire de familia, en el doble sentido de la palabra, con Los Simpson. Y el trío protagónico recuerda a otro terceto (el que forman Philip Fry, Bender y Leela, en Futurama). Pero en el último episodio de la nueva serie hay motivos –no adelantaremos cuáles– para pensar que esta historia pseudomedieval está conectada íntimamente con sus otras creaciones. (La clave tal vez se encuentre en los viajes en el tiempo que introduce el memorable capítulo 95 de Futurama: "El difunto Philip J. Fry".) Recordemos que, bajo el título de "Simpsorama", ya Groening había introducido un crossover entre los personajes de Springfield y la Nueva New York de Futurama. No nos asombraría constatar que, en el elástico mundo posible del autor, las tres ficciones forman parte del mismo universo, alocadamente coherente. El tiempo lo dirá: mientras tanto, si resignamos las expectativas demasiado altas, nada nos impedirá disfrutar de su inventiva.