En abril de 1970 aludió a Mary Quant, la diseñadora inglesa a quien se atribuye la minifalda en From Chelsea to Buenos Aires: "Todas nos sentimos más libres durante ese reinado que Lady Quant supo mantener con una militancia digna de mejor causa. Ahora que la maxifalda amenaza con cubrir con fiereza cualquier rodilla e incluso pantorrilla, Mary Quant inauguró en Buenos Aires una línea compuesta de 32 vestidos y nueve impermeables que sustentan su colección otoño-invierno 1970 en la Argentina. Para mostrarla, Mr. and Mrs. Colson junto a María Rosa Villa Moret, reunieron a la prensa en "Way in Bazaar", Austria 1959, donde cuatro modelos realizaron un nada convencional desfile rociado de drinks y de bocaditos. Calzadas por Joalinot y maquillada por la línea de la propia Quant, las modelos pasaron lánguidas túnicas de crepe color verde agua con pantalón del mismo material, cuando no mamelucos de seda pesada con inmensas mangas a lo Aubrey Beardsley ". (Se refería al pintor y dibujante célebre por sus críticas a la sociedad victoriana y quien ilustró Salomé de Oscar Wilde).