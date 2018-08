¿De qué hablamos cuando hablamos de "teatro oficial"? A riesgo de volverse un poco solemne hay que decirlo: las categorías existen. No hace falta volvernos ni muy apegados a ellas ni tampoco desconocerlas. A veces para entender mejor los procesos, para poder periodizar o simplemente para poder recomendar, en Buenos Aires, convenciones por medio, nos hemos puesto de acuerdo en que, a grandes rasgos (¡muy a grandes rasgos!) hay tres categorías para el teatro: comercial (extendidamente "el de la calle Corrientes"), alternativo (también llamado off, under, independiente…) y oficial. El primero es el de las grandes marquesinas con los nombres de las estrellas y celebrities. Allí funciona, en la mayoría de los casos, el sistema clásico: un género que ofrece como garantía un elenco de actores extendidamente conocidos y una producción imponente.