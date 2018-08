— Bueno, la realidad es que en el 66 el Di Tella tenía sus reglas: si uno ganaba un premio nacional, pasaba a competir en el internacional. En ese premio internacional llegaban a Buenos Aires, todo organizado desde el Di Tella, las mejores galerías del mundo, y es decir mucho. Porque realmente eran las mejores, era Leo Castelli, eran los nombres que siguen vigentes como muy importantes. Se les pagaba a las obras los seguros, el transporte, y llegaban los mejores artistas del mundo y estaban en el premio internacional. Entonces uno pasaba a competir en ese premio y el jurado también era internacional y el nivel era esa cosa que no teníamos posibilidades de viajar y ellos venían acá. Y era un milagro lo que ocurría de organización, además el hábitat del Di Tella tenía metros cúbicos, eso que si la obra es buena, en los metros cúbicos queda mejor como cuando uno va a los museos de afuera, que sorprende esa cosa de la obra que flota, que no está ahogada. Entonces era así. Nunca fuimos mejor tratados en la vida que en ese momento. Eso no se vivió más acá, no tuvimos esa posibilidad. Quizás era demasiado, no estábamos preparados. Y cuando se cierra, la realidad es que si queríamos seguir trabajando había un clima muy feo. A nosotros particularmente nunca nos ocurrió nada porque no estábamos actuando en política, pero siempre vivíamos con el documento en la mano. Siempre pedían documento, de dónde éramos. Me daba ganas de decirles: "de otro planeta" porque no bastaba un país. Nos veían raros, por cómo nos vestíamos, en fin, por las cosas que usábamos. Pero llegó un momento que por ejemplo producíamos cosas para Galería del Este: papelería, diseño. Y entraba la policía y se llevaba al público, a los dueños de las boutiques, a todo el mundo. Por ejemplo: estaba una vez Manucho (N. de la R.: Mujica Láinez) sentado tomando un cafecito y pasa un policía y le dice: "documentos". Y Manucho dice: "qué raro, nunca me han pedido documento…". Y el policía dice: "qué raro, yo también pienso qué raro"… Pasaban esas cosas. Eso es cómico, pero eran más graves. Entonces decidimos, yo acababa de ganar el segundo premio internacional Di Tella, gané en el mismo momento la Bienal de Lima en Perú, entonces nos fuimos a New York para trabajar en diseño y ahí trabajamos mucho en diseños textiles. Porque en realidad queríamos hacer diseños de papelería, que era lo que estábamos haciendo para la Galería del Este, pero tuvimos la conexión de hacer diseños para textiles y estuvimos trabajando en textiles que nos fue muy bien porque nos auspició el Cotton Council, que tiene su sede en el Empire State, y que congrega a todos los que producen algodón y los estampados del algodón y que quieren competir bien con el mercado del sintético. Entonces toman artistas, no toman diseñadores.