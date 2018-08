Lloré cuando lo leí, sentí el gusto de golosinas que ya no existen, volví a ser manoseada como una chica de doce años, reviví la muerte de mi abuela. Y también me olvidé por completo de que tenía que escribir esta contratapa. No creo en la utilidad de las contratapas ni en las fórmulas para escribirlas. Es más, odio las contratapas y los clichés de los elogios literarios, ahora mismo odio todo lo que no sea este libro."