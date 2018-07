En esta trilogía de piezas escritas por Matalón, no se trata sólo de música incidental –es decir, música que acompaña en este caso la proyección de una película–, sino que la composición instrumental aspira a formar una unidad con la obra. "Por eso me interesa el cine-concierto" –se explaya Matalón–, "porque el concepto de la música es otro. No es la mera banda musical. Incluye la palabra del cine en cierta manera… A mí me interesan todos los géneros que son música y algo más". De hecho, Matalón manifiesta reparos respecto de la denominación "música incidental": "No sé si llamarlo así, porque para mí funciona como una unidad. Hay un igual a igual entre lo visual y la música. El cine-concierto es eso para mí, yo lo encaro de esa manera: en paridad. Y así surge una cosa otra, un tercer espectáculo. Eso además mantiene vigentes estas películas como espectáculo en vivo, en un contexto diverso. Renueva su visión, con una música que es más de hoy. Valoriza el patrimonio y a la vez es un espectáculo nuevo. O diferente".