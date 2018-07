Murch relata el problema referido a la música:"A mí me parecía que la escena necesitaba algo, sin música, que exprese el estado mental del personaje. Así surgió la idea de los trenes con sonidos como temblores y chirridos como cuerdas bajas y altas. No había algo visual con qué relacionarlos y era una idea arriesgada. Aún así, avanzamos." Para entender la situación en la que el protagonista de la trilogía se encuentra en ese momento, recupera datos del argumento, "Clemenza le había dicho que, al salir del baño con el arma plantada, dispare y no espere. ¿Michael sentía miedo? ¿Se había asustado? Era el miembro más pequeño de la familia y no quería ser parte de la mafia. El sonido del chirrido del tren representa el sonido de las neuronas de Michael decidiendo y disparando. Así lo pensé: siempre puedes hacer algo que es más de lo posible, siempre puedes presionar en la frontera, y si presionas demasiado te darás cuenta".