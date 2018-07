—En principio, no creo en el rol pedagógico. No me parece que tenga que ocupar ese rol, ni el escritor ni el texto. Sí pienso inevitablemente que, para mí, la literatura tiene una conexión con lo político muy fuerte, y la literatura da cuenta de ello desde su inicio, pero no en un sentido pedagógico ni partidario. Después, el rol público del escritor está en función de su propia ideología y la toma de postura, pero a mí me parece que en el texto tiene que ser pensado a partir del armazón estético. En ese sentido lo político está fundamentalmente arraigado en cómo uno va amasando el lenguaje, cómo le va dando sentido a esas palabra. Cómo narro Cameron y por qué elijo a Cameron: ahí hay toda una decisión. Después, qué efectos de lectura genera Cameron es parte del amasado político que uno le puedo dar. No me interesa que sea juzgado el personaje, pero sí, en el fondo, tiene que haber una mirada crítica de ese personaje y que el lector pueda hacer lo que quiera con eso. Para mí es complejo el rol de la literatura por el lugar que ocupa, que no es un lugar de trascendencia como en los años 60 o 70, la cantidad de libros que se publicaban o la circulación que tenían. Todo es muy pequeño, ¿no? Pero de todas maneras la literatura piensa el lenguaje y eso no es menor. Es un laboratorio de sentidos y de exploración de mundos que sigue siendo importantísimo aunque tenga poca repercusión en la opinión pública. Es una actividad que piensa la lengua, y eso para mí, más allá de los alcances, es una actividad apasionante.