—El momento en que a mí el lector no me importa nada es cuando estoy escribiendo. Después me importa un montón porque yo entiendo a la literatura como un diálogo, no como un evento de uno con uno mismo, de autoconocimiento, esa cosa masturbatoria de que si yo estuviese solo en una isla desierta escribiría un libro… La verdad que si yo estuviera solo en una isla desierta trataría de hacer un barco para ir un lugar donde sí haya lectores. Si no, soy un papanatas. Como yo veo la literatura como un evento social, el lector me importa un montón, pero cuando yo estoy escribiendo mi único compromiso es con el texto. El lector me importa un carajo. Me importaba un carajo cuando no tenía lectores y me importa un carajo ahora que tengo algunos.