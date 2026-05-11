La Lotería Nacional celebra un récord de ventas en el Sorteo Magno del Día de las Madres 2026

Conoce cuáles fueron los números ganadores del Sorteo Magno del domingo 10 de mayo del 2026. (Lotería Nacional)

La Lotería Nacional celebró su Sorteo Magno del Día de las Madres 2026 con una cifra que quedará en los registros: la venta superó los 157 millones de pesos, el monto más alto alcanzado por este sorteo en la última década. La edición número 391 ha marcado un precedente para esta tradición.

Este año, el Sorteo Magno dedicado a las madres mexicanas registró un incremento del 10.6% en ventas respecto al promedio de los últimos diez años, que era de 142.4 millones de pesos. Ese aumento equivale a 15.1 millones de pesos más, subrayando el interés y la participación de la sociedad en esta celebración.

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La rifa, que se llevó a cabo la noche del 10 de mayo, puso a la venta 3 millones 600 mil cachitos y repartió una bolsa total de 236 millones de pesos en premios. El evento, realizado en el Teatro de Lotería Nacional, contó con la tradicional presencia de las y los Niños Gritones, quienes anunciaron en voz alta los números ganadores.

Los Niños Gritones participan en el Sorteo Magno del Día de las Madres 2026 de la Lotería Nacional, que alcanzó ventas históricas de más de 157 millones de pesos, marcando un récord en la última década. (Lotería Nacional)

El Premio Mayor, de 78 millones de pesos, fue para el billete número 44404. La distribución de las tres series de este billete se realizó en dos ciudades:

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Aguascalientes recibió las dos primeras y Puebla la tercera. Por su parte, el segundo premio, de 7 millones 500 mil pesos, correspondió al billete número 23362 y se repartió en la Ciudad de México y en Hidalgo del Parral, Chihuahua.

El Sorteo Magno de Lotería Nacional se ha consolidado como una de las fechas más esperadas y significativas para las familias mexicanas, al celebrarse en honor a las madres y reconocer su entrega y fortaleza. La costumbre de emitir un billete conmemorativo es, según la institución, una forma de “destacar la importancia de su entrega, fortaleza, su rol fundamental en cada familia y en el desarrollo de la sociedad”.

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Desde hace décadas, la Lotería Nacional acompaña el Día de las Madres con un sorteo especial, buscando “reconocer su amor incondicional, acompañamiento y cuidado constante en cada etapa de la vida”.

En total, los reintegros correspondieron a los números 4 y 2, otorgando más oportunidades de premio a quienes participaron en esta edición.

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El Sorteo Magno número 391 del Día de las Madres de la Lotería Nacional registró ventas récord, superando los 157 millones de pesos y reafirmando su popularidad en la última década. (Lotería Nacional)

El Sorteo Magno del Día de las Madres 2026 no solo reafirmó una tradición, sino que estableció un nuevo récord en ventas y premios otorgados, reflejando el valor simbólico y económico que esta fecha representa para la sociedad mexicana.