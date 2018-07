El francés Bruno Patino, en un castellano muy correcto pero que jamás perdió el particular acento galo, se detuvo en la utopía democratista con la que se pensó la llegada de la web, en medio de la crisis que suponen las fake news y los escándalos acerca de Facebook y Cambridge Analytics. "Lo que pensábamos que era una utopía de la democracia ahora parece ser una pesadilla -dijo Patino, que fue uno de los organizadores de Le Monde digital-. Las redes sociales plantearon que hubiera una manera de decir que se parece al decir mismo, donde lo emocional cobra un papel de gran relevancia. Luego, la compartimentación de esas mismas redes cambió la posibilidad de relacionarse con el otro: quien antes era un par y percibía de un cierto modo similar, ahora a través del algoritmo se convierte en un ser para quien la realidad es percibida de manera personal. Y, por último, eso se ha convertido en una adicción, porque nos encanta. Si en 1984 George Orwell planteaba que no leeríamos libros, la realidad se asemeja más a la de Un mundo feliz de Aldous Huxley, en la que no es necesario leer libros para "percibir" que se es feliz. Hoy se vende la "atención". La cuestión es ver si esta etapa puede ser superada".