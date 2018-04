— No, no, no, no, se puede todo lo que uno quiere. Se puede todo lo que uno quiere de verdad. Es perseverancia. Es perseverancia y es saber que es eso lo que querés, porque entonces lo podés transmitir con… Si está lleno de historias de gente donde decís la situación que tenía era la más difícil del mundo e hizo eso y estamos hoy todos viendo. En distintas áreas eh, no digo en la actuación. No, me parece que de verdad saber lo que querés es muy importante. Yo creo que hoy en día, no sé, pensando en los jóvenes también ¿no? Como la importancia de que haya algo que quieras hacer de verdad, algo que te distraiga de las demás cosas que digas no veo la hora. Yo me acuerdo ese momento cuando estaba escribiendo me había agarrado algo que no veía la hora de volver a casa porque me quería sentar a escribir. O sea necesitaba estar ahí. Lo veo, no sé, a mis hijos que les pasa mucho con la música, que les empezas a hablar y es ah, ah.