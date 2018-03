Lejos de renegar de la era que le toca atravesar, destaca "la otra mano de internet, que abre un montón de puertas". No obstante, recalca: "Si bien valoro muchísimo la época que me toca, prefiero toda la vida el mundo real al mundo cibernético. Conlleva una percepción distinta del tiempo, dejando ese torbellino de ansiedad. Me encanta que cuando alguien está mirando mis dibujos se tome el tiempo para detenerse en los detalles. Me refiero a esa capacidad de poder cambiar el ritmo que tiene la contemplación, que es lo que me pasa cuando veo obras de otras personas, cuando no te queda más que frenar un ratito y disfrutar de eso que estás viendo".