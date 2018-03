6. The Invention of Dr. Morel: La preocupación por la concepción del tiempo y el espacio es una temática que Lamelas compartió también con destacados escritores argentinos como Jorge Luis Borges o Adolfo Bioy Casares. La película La invención de Morel filmada en 16 milímetros está inspirada en la novela fantástica de Bioy, una de las más originales en su concepción subjetiva del tiempo y el espacio. En ella, el narrador, un fugitivo, llega a una isla que cree desierta pero un día, sin embargo, advierte que no está solo. En 1997, Bioy Casares viajó a Rotterdam (Países Bajos) para asistir a la inauguración de la exposición A New Refutation of Time, de Lamelas, en el Centro de Arte Witte de With. En aquel entonces, Lamelas tan sólo había escrito el guión de la película y aquella misma noche Bioy Casares dio su bendición para que se realizara el filme, aunque nunca llegó a verlo ya que falleció en 1999, un año antes del estreno. "Aquí estaremos eternamente –aunque mañana nos vayamos- repitiendo consecutivamente los momentos de la semana y sin poder salir nunca de la conciencia que tuvimos en cada uno de ellos", reza un fragmento de aquella novela, que el filme replica. Lamelas, vuelve a reflexionar sobre pasado, presente y futuro.