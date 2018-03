Pero la muestra, a la que hay que dedicarle cuatro horas como mínimo, no tiene forma de responder la pregunta que todos sabemos que no puede responderse ni con una tabla periódica (también en exhibición) sobre el músico: ¿por qué Bowie fue Bowie? La falta de respuestas no atenta contra la cantidad de conocimiento que es posible extraer de la muestra, ni contra la profunda pena que se siente el recorrer algo perteneciente a quien hace tan poco estaba entre nosotros, o al saber que no habrá más obra nueva que profundice uno de los misterios más fascinantes de la historia de la música. Nada como la imposibilidad de asir el concepto constante que fue David Bowie causa tanto placer y (desde 2016) tanta tristeza al mismo tiempo.