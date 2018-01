Una felicidad el lanzamiento de ese primer número que en el Modo de empleo avisaba que una damisela no es ni una dama ni una damita, sino una mujer de cualquier edad y condición que no se toma demasiado en serio a sí misma, salvo que se trate de defender sus derechos y los de sus congéneres. Que no se queda en moldes preestablecidos y es capaz de meterse en bretes si la ocasión lo amerita. Por cierto, heredera agradecida de cantidad de damiselas en aprietos que en la vida, las artes, las ciencias, la política supieron salirse con la suya.