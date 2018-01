Entonces me animo a decir que sí, se trata de literatura femenina, sin detenerme a discutir si es una categoría válida o no y sólo en la siguiente clave: la conversión del dolor es una capacidad eminentemente femenina, no de las mujeres, pero sí de la función femenina. Y esta es también la operación de la palabra, porque el lenguaje es por excelencia el lugar en el que las cosas pueden ser otra cosa.