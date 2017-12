Me cuesta mucho imaginar que haya personas a las que no les gusta ver cocinar. Me corrijo: me cuesta imaginar que haya personas a las que no les guste ver amasar o preparar las pastas frescas, revolver las salsas, acondicionar un relleno, o que no alucinen con los movimientos de los dedos y los rodillos ni presten profunda atención a los gestos de esos hombres y mujeres que, sencillamente, consiguen darnos felicidad a través del alimento a lo largo de nuestras vidas.