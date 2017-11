Dickie guarda un último recuerdo que le viene a la cabeza cuando intenta buscar de dónde viene la costumbre de sacarle fotos a las paredes. Encuentra la imagen de un adolescente que anotaba las frases que le gustaban en una libreta. Que las guardaba ahí para no perderlas, para llevar registro de eso con lo que se iba cruzando y que valía la pena conservar. El hábito se transformó también en el de subrayar libros y releerlos buscando esas marcas. Cuando lo hace, dice, "a veces encuentro algunas cosas que no sé por qué marqué, mientras que otros pasajes no entiendo por qué no están subrayados". Y lo mismo le sucede con las paredes. "Yo me he encontrado con fotos que no entiendo por qué saqué", continúa el hilo de pensamiento, que termina respondiéndose solo: "Porque yo no era el mismo".