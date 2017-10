Los Sex Pistols dieron su último recital en el Winterland Ballroom de San Francisco el 14 de enero de 1978. En ese momento los asistentes no lo advirtieron, pero Rotten dio señales de que la banda no seguiría después de ese show. En "Anarchy In The UK", en la estrofa que dice "No sé lo que quiero", cantó exactamente lo contrario. Él ya había decidido que Sex Pistols lo aburría. Al final, cerraron con una versión de "No Fun" de The Stooges en la que el cantante, de rodillas, gritó: "Esto no es divertido… en absoluto". Luego le preguntó al público si alguna vez no se habían sentido estafados.